En MORENA no protegemos a nadie, afirma Mario Delgado sobre caso de edil de Nochixtlán

-Dijo que se hará el proceso de sustitución de la candidata a la presidencia municipal .

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- En morena no se protege a nadie afirmó el dirigente nacional de este instituto político Mario Delgado al referirse a la vinculación a proceso de la edil con licencia de Asunción Nochixtlán Lizbeth V.H, además dijo que se debe dar curso a la investigación para fincar y deslindar responsabilidades.

Señaló que se va a realizar la sustitución de la candidatura a la Presidencia Municipal de Asunción Nochixtlán, aunque no reveló quién podría ser la nueva abanderada de Morena, esta declaración la hizo en su visita a la entidad para respaldar a los candidatos a diputaciones locales y presidencias municipales.

Sobre los cuestionamientos que se hacen de que el Presidente López Obrador se está metiendo en la contienda electoral, Mario Delgado dijo que esto no es cierto y que hay otras personas que si se están involucrando en las elecciones y que están utilizando recursos públicos, incluso dijo que algunos están hasta regalando ambulancias.

Agregó que estarán atentos para que la delincuencia no amedrente a los candidatos, ya que en el estado de Oaxaca algunos de ellos han manifestado que han recibido amenazas de muerte, incluso en días pasados el Secretario de Seguridad Pública Heliodoro Díaz Escárraga informó que 18 candidatos tienen medidas cautelares.

Sobre el accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, Mario Delgado mencionó que se hará un peritaje internacional que determinará qué fue lo que sucedió, aclaró que él era responsable de las finanzas en el gobierno de Marcelo Ebrard y que su tarea fue la de organizar un programa de ahorro para financiar la obra.

