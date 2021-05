Con 53 casos nuevos de COVID-19, suman 46 mil 702 positivos: SSO

-La red médica se encuentra al 17.3% de ocupación

-Se reportan tres mil 644 defunciones acumuladas y 316 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 14 de mayo de 2021.- En la actualización del curso de la pandemia en el territorio oaxaqueño, la jefa del departamento de Normatividad en Equipo Médico de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Nahiely Tapia Peláez, destacó que este 14 de mayo se registraron 53 casos nuevos de COVID-19, distribuidos en 23 municipios, que suman 46 mil 702 acumulados.

También indicó que este viernes se contabilizó un total de 76 mil 936 notificaciones, 25 mil 583 son casos negativos, cuatro mil 651 sospechosos, y lamentablemente se reportaron tres defunciones, para un global de tres mil 644 fallecimientos, mientras que 42 mil 742 personas se han recuperado de la enfermedad y actualmente 316 pacientes cursan con la patología en etapa activa.

Aseveró que durante la emergencia sanitaria el 16.5% de las y los ciudadanos que han dado positivo a COVID-19 han requerido hospitalización, principalmente debido a complicaciones derivadas por enfermedades crónico degenerativas.

Precisó que, hasta el último corte, la red de nosocomios en el estado presenta el 17.3% de ocupación, es decir, hay 94 camas ocupadas de un total de 542; cinco nosocomios se encuentran al 100% de saturación, y agregó que en las últimas 24 horas se reportó el ingreso hospitalario de nueve pacientes.

De los 53 casos nuevos que se registraron en las estadísticas de este 14 de mayo, Oaxaca de Juárez se ubica a la cabeza con ocho contagios, seguido de San Juan Bautista Tuxtepec con seis, así como la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz con cinco, cada uno; el resto tres, dos y un contagio, mencionó la funcionaria.

Por lo que destacó que, la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales acumuló 31 mil 807 confirmados y mil 875 defunciones, Istmo cuatro mil tres y 658 fallecimientos, Tuxtepec dos mil 909 y 347 muertes, Costa dos mil 371 y 253 pérdidas fatales, Mixteca tres mil 967 y 345 muertes, Sierra mil 645 y 166 decesos.

Finalmente, enfatizó que las medidas de distanciamiento social deben reforzarse, principalmente en las personas de mayor riesgo, por ello exhortó a la sociedad a redoblar la aplicación de protocolos de higiene y el uso adecuado de cubrebocas, a fin de reducir los contagios en la entidad.

