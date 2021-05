Avelino Cohetero Villegas, nuevo presidente del Consejo Mexicano Regulador del Mezcal

-La elección se llevó a cabo en una asamblea general ordinaria celebrada este 15 de mayo.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En una asamblea general ordinaria, el Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal, nombró a Avelino Cohetero Villegas como su nuevo presidente, quien luego de rendir protesta ante los productores mezcaleros, dijo que su gestión será transparente y de rendición de cuentas.

Detalló que en las próximas semanas se irán formando más comités para que le ayuden a dirigir el organismo durante su administración, dijo que recabará las inquietudes, necesidades y exigencias de los productores, asimismo indicó que las decisiones se tomarán en asambleas y por medio de delegados.

Agregó que realizará asambleas ordinarias más seguidas para que ahí se discutan y resuelvan las inquietudes y necesidades de los productores mezcaleros, pues reiteró que su administración será transparente, además señaló que le faltan muchas comunidades por ingresar, mismas que en el fututo formarán parte del organismo.

Cabe recordar que desde hace varias semanas varios mezcaleros denunciaron que el anterior presidente quería mantenerse tres años más en el cargo, aún cuando ya tenía nueve años al frente, esto a pesar de que el periodo de acuerdo a los estatutos es de tres años.

