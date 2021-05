Yo no vengo a endulzarles el oído, mis propuestas son reales y se pueden cumplir: Noé Ramírez Chávez

-“yo vengo a ofrecer la continuidad al trabajo que ya venimos desarrollando por el bienestar de los tuxtepecanos”

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Vengo como candidato a la presidencia municipal por el partido movimiento ciudadano, yo no vengo a hacer promesas, no vengo a decirles que si gano les vamos traer obras, programas o apoyos el próximo años, yo vengo a ofrecer la continuidad al trabajo que ya venimos desarrollando por el bienestar de los tuxtepecanos”, afirmó el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec de Movimiento Ciudadano, Noé Ramírez Chávez.

“Vengo a hablarles de frente, tengo la calidad moral para hacerlo, yo no vengo a endulzarles el oído con mentiras, mis propuestas de campaña son muchas pero hoy quiero destacar que con la continuidad de este gobierno, ampliaremos el programa de mejoramiento de caminos principales y cosecheros que fueron olvidados por más de 40 años; en la contratación de obras daremos la oportunidad de que los habitantes de las comunidades puedan tener un empleo temporal para que el dinero del pueblo se quede con el pueblo en beneficio de sus familias”.

El candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, abundó que en el Programa de vivienda, “porque sé que aún hay muchos hogares que necesitan se les construya su piso de cemento y así lo vamos a hacer porque ese también es un tema de salud, seguiremos apoyando con los programa de techo firme y estufas ecológicas para que la familias tengan una vivienda digna”.

Cabe mencionar que Noé Ramírez Chávez visitó de las comunidades de La Gloria, Pueblo Nuevo Ojo de Agua, Ojo de Agua, San Felipe de la Peña y la colonia Adolfo López Mateos, acompañado de su esposa Juana Durán Azamar, Autoridades Auxiliares y Comisariados que apoyan su candidatura, solicitando el voto que lo llevará al triunfo el próximo 6 de junio.

