Tras rezago en trámites del transporte, módulo móvil de SEMOVI visitó la Cuenca

-Durante este jueves y viernes un módulo atendió a concesionarios con trámites que solo se hacen en la capital de estado

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante este jueves y viernes, un módulo del departamento de concesiones de la Secretaria de Movilidad (SEMOVI) estuvo en el municipio de Tuxtepec, realizando trámites a los concesionarios del servicio público, con la finalidad de ir disminuyendo el rezago que se tenía ya que debido a la pandemia no se pudieron realizar.

Personal de la secretaría informó que este módulo ha estado acudiendo a los municipios del estado, con la finalidad de realizar estos trámites que solo se hacen en oficinas centrales, pero por la pandemia, muchos concesionarios no pudieron realizar.

Los concesionarios realizaron trámites de designación de beneficiarios, así como transferencias de concesiones, tramites que por la pandemia aumentaron, y que retomaron su importancia debido a las defunciones que se presentaron entre los integrantes de este gremio.

Estos trámites ayudaran a que los concesionarios se pongan al corriente, pero sobre todo que eviten ir a oficinas centrales a realizarlos, ahorrándose además de los gastos de viáticos, también, se ahorran el tiempo de estar realizándolos en las oficinas de la Secretaría.

A realizar los trámites, vinieron concesionarios de municipios como Tuxtepec, Loma Bonita, Chiltepec, Jacatepec, Ojitlán, Jocotepec, Valle Nacional, Ayotzintepec, y otros concesionarios más de la Cuenca.

