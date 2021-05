S-59 espera indicaciones para regreso a clases, podría ser en este ciclo escolar

-Están en la mejor disposición de regresar, siempre y cuando haya condiciones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Secretaria de Vivienda de la Sección 59 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca, Irma Sánchez Vergara, dijo que están esperando las indicaciones tanto de la Secretaria de Educación Pública (SEP) como del Sindicato para regresar a las aulas, aunque aseguró que están en la mejor disposición.

Tras recibir la vacuna los maestros de la sección 59, señaló que van a regresar siempre y cuando las condiciones se puedan dar y de ser posible podría ser a finales de mayo o en junio, pero también ver las condiciones en donde están ubicadas las instituciones de esta sección, peo sobre todo regresar tomado en cuenta la decisión de los padres.

Una vez que les den luz verde para regresa a las aulas, empezarán a generar las condiciones para regresar y una de éstas sería la de dividir el grupo para evitar que todos los alumnos estén en un solo salón por lo tanto el regreso sería escalonado.

Además, dijo que el horario sería otro de los aspectos que cambiarían ya que aunque los maestros sí trabajarían normal, los alumnos se turnarían para evitar que todos se concentren en la escuela al mismo tiempo.

Actualmente en la Cuenca del Papaloapan hay alrededor de 80 escuelas, así como de 4 500 a 5000 alumnos, y en estos momentos siguen con la educación a distancia con la finalidad de que no.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario