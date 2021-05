Registran 71 casos nuevos y 5 defunciones, hay 46 mil 649 casos acumulados de COVID-19

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de mayo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que al corte de este jueves 13 de mayo, se tienen contabilizados 71 casos nuevos de COVID-19, que suman 46 mil 649 casos acumulados, lamentablemente también hay cinco decesos que suman tres mil 641 defunciones y 303 casos activos.

Así lo informó la Jefa de Departamento de Insumos y Regulación de Servicios de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario, Mariana Yazmín Santiago Vasconcelos, quien detalló que se han notificado 76 mil 780 casos, de los cuales 25 mil 502 han sido negativos, hay cuatro mil 629 sospechosos y 42 mil 705 se han recuperado.

En relación a las Jurisdicciones Sanitarias, Valles Centrales contabiliza 31 mil 785 casos confirmados y mil 873 defunciones, Istmo tres mil 988 y 658 defunciones, Tuxtepec dos mil 903 y 347 defunciones, Costa dos mil 363 y 253 defunciones, Mixteca tres mil 967 y 345 defunciones, Sierra mil 643 y 165 defunciones.

Agregó que los 71 casos nuevos se distribuyen en 28 municipios, siendo el de Oaxaca de Juárez el que registra 27, seguido de Santo Domingo Ingenio con siete, Huajuapan de León cuatro, Juchitán de Zaragoza y Santa Lucía tres cada uno, el resto dos y un caso.

Santiago Vasconcelos dijo que las tres mil 641 registradas este día, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59, y 60 a 64 años, con mil 721, 809 y 533 respectivamente. Por sexo, dos mil 365 son hombres y mil 276 mujeres. Las comorbilidades asociadas son la hipertensión arterial, seguida de diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, hay un global acumulado de 17.3%, en Valles Centrales se registra un 19.1%, Istmo 13%, Tuxtepec 16.7%, Costa 21.6%, Mixteca 16.7% y en la Sierra 7.7%.

Hay un total de 542 camas, de las cuales 448 están disponibles y 94 ocupadas, hay cinco hospitales al 100% y 12 nuevos hospitalizados.

Señaló que se cuenta con seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada, como el Hospital General de Zona 1 del IMSS, Hospital Presidente Juárez del ISSSTE, Hospital Dr. Aurelio Valdivieso, Centro de Salud Urbano 1, Hospital Móvil, y el Hospital regional de alta especialidad de Oaxaca. Finalmente dijo que se debe usar el cubrebocas de forma correcta y llamar al 911 ante cualquier emergencia.

