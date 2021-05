Murió el actor Jaime Garza a los 67 años

-El actor, de 67 años, murió en su casa en la Ciudad de México.

El actor Jaime Garza falleció este viernes en su casa en la Ciudad de México; su ex esposa, Rosita Pelayo, informó que el también tío de Mariana Garza vivía con su padre y su hermana y que tenía tiempo con diversos padecimientos. La Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó el fallecimiento del actor de telenovelas como ‘Rosa Salvaje’, ‘Bianca Vidal’ y ‘Pacto de Amor’.

Se le recuerda por su trabajo en producciones como: “Rosa Salvaje, “Bianca Vidal” y “Pacto de Amor”.

Jaime Garza, quien participó en un sin fin de telenovelas y películas del cine mexicano fue novio de Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, su romance fue muy conocido pues justo tuvieron una discusión el día que la actriz falleció en un accidente automovilístico.

Con información de Milenio

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario