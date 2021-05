Lizeth Zárate sostiene encuentro con empresarias y empresarios de Oaxaca

-Dijo que llevará las mejores propuestas para capacitación, generación de empleos, estímulos a empresas locales y negocios familiares.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Durante un encuentro con empresarias y empresarios de diversos sectores productivos, la candidata a diputada federal, Lizeth Zárate López, llamó a votar por el PES al llevar las mejores propuestas para capacitación, generación de empleos, así como estímulos a empresas locales y negocios familiares.

Al intensificar sus recorridos en su campaña dentro del distrito electoral 08, la candidata a diputada federal por el PES, Lizeth Zárate López, realizó ayer varias visitas domiciliarias, entre ellas a la casa de la señora Estela Castellanos, en la colonia Libertad.

Ante vecinos reunidos en el lugar, la empresaria llamó a defender el voto por el PES, porque será una legisladora de tiempo completo y dedicada a los intereses de Oaxaca, cerca de la gente y en cumplimiento a los compromisos hechos con los ciudadanos en estos encuentros.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario