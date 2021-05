Familia de Itzel aún no sabe qué pasó con ella, pese a detención de un presunto responsable

-Piden que su desaparición no se convierta en un carpetazo por parte de las autoridades

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras cumplirse un año y un mes de la desaparición de Itzel González González, su familia teme que las autoridades le den un carpetazo a este asunto, a pesar de que en reiteradas ocasiones han exigido justicia y su a parición con vida.

A través de una publicación en redes sociales, señalan que las personas involucradas siguen sin confesar lo que hicieron y temen que las autoridades ya no hagan nada al respecto, ya que a pesar de que la detención de un presunto responsable ocurrió hace una año, no saben nada del paradero de esta joven.

“ese joven Martín que es el responsable de todo, no da una pista de tu paradero con el pretexto de que también tiene derecho y las autoridades no han hecho nada, aun cuando todas las pruebas te incriminan ahora estás acusado de más delitos y ya no sabemos qué pesar si realmente es así o solo le quieren dar carpetazo al asunto”, se lee en la publicación.

La detención de M.F.C ocurrió el 10 de mayo del 2020 y se le acusó por el probable responsable de la desaparición de Itzel, y en días pasados se informó que también era probable responsable del delito de desaparición cometida en agravio de Fátima Moreno Palacios, ambas siguen sin aparecer.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario