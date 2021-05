Vinculan a proceso a edil con licencia de Nochixtlán por desaparición forzada

–Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa

Jorge Acevedo

Oaxacaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), dio a conocer que la Presidenta Municipal con licencia de Asunción Nochixtlán Lizbeth V.H. y dos personas más fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada en contra de Claudia Uruchurtu.

En un comunicado emitido por la instancia de procuración de justicia, dio a conocer que luego de la audiencia que se llevó a cabo este jueves, el juez de control determinó vincular a proceso a estas tres personas y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, así como otorgar cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo a los hechos asentados en la causa penal 203/2021, el pasado 26 de marzo Claudia Uruchurtu fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de haber participado en una manifestación en contra de las autoridades municipales.

Fue el pasado 7 de mayo cuando la Agencia Estatal de Investigaciones llevó a cabo la detención de la edil con licencia y candidata de Morena así como a dos personas más, la Fiscalía informó que la investigación se hizo con perspectiva de género, para priorizar las necesidades particulares de la víctima directa y de las víctimas indirectas.

Desde la desaparición de Claudia, sus familiares señalaron como responsable a la Presidente Municipal de ser la responsable de la desaparición, aunque más tarde la hoy vinculada a proceso desmintió tales acusaciones, acudiendo incluso a palacio de gobierno para pedir al Gobierno del Estado que se agilizaran las labores de búsqueda.

Luego de la detención los familiares de la imputada señalaron que en la detención se violaron sus derechos humanos, ya que argumentaron que la detención se hizo con uso excesivo de la fuerza pública, además cabe recordar que el pasado 11 de mayo el Presidente López Obrador dijo en la conferencia matutina que un testigo protegido confesó que Claudia Uruchurtu había sido asesinada y que la orden presuntamente la dio Lizbeth V.H.

