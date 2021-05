Se suma Antorcha Campesina al nuevo Oaxaca, que construirá Javier Villacaña

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax.,12 de mayo de 2021.- En un fraternal encuentro con integrantes de la organización Antorcha Campesina, el candidato común del PAN, PRI y PRD a presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez se comprometió a encabezar un gobierno sensible y aliado con las diferentes colonias de la capital que merecen la atención de las autoridades municipales.

“Hemos caminado las colonias y reconocemos que el planteamiento principal es que necesitan respuestas, porque se perdió la capacidad de atención. Nosotros vamos a cumplir el gran reto de construir el Oaxaca que queremos, por eso todo lo que están haciendo no va a quedar en el olvido”, sostuvo, ante el líder de la organización, Dimas Romero González, también integrante de la planilla.

El candidato de las fuerzas políticas PRI, PAN y PRD, indicó que el 6 de junio será el principio de una nueva relación con hombres y mujeres de la zona norte y sur de la ciudad, por lo que pidió estar juntos en este proceso para hacer realidad el gobierno del cambio, bienestar y rescate.

“Estamos haciendo todo para que nuestros hijos e hijas tengan un mejor lugar, ordenado, limpio y seguro; un Oaxaca que se pueda presumir, que incluya a la gente. Hay muchos que agarran de bandera al pueblo y lo hacen parte de su discurso, pero pocos lo hacen parte de los hechos”, afirmó.

Acompañado de la candidata a diputada local por el distrito electoral XIII, Laura Vignón Carreño, el candidato Villacaña Jiménez consideró que caminando de la mano con los habitantes de las colonias dará resultados desde los primeros meses de su administración, consumando obras que resuelvan sus demandas.

Dimas Romero González, dirigente de Antorcha Campesina e integrante de la planilla, aseguró que en unidad los antorchistas promoverán el voto por Javier Villacaña, hombre con gran sensibilidad social y experiencia para rescatar y recuperar la grandeza de la capital oaxaqueña.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario