Propone Laura Estrada, crear mejores mecanismos de participación ciudadana

Tuxtepec, Oaxaca. -Las políticas publicas deben surgir a partir de las necesidades de las personas, una de las razones que lleva a Laura Estrada Mauro, candidata a la diputación local por el distrito 02, recorrer casa por casa para escuchar las inquietudes, propuestas y carencias de los pobladores.

Una de las propuestas que habrá de llevar al Congreso del Estado es legislar para crear más y mejores mecanismos de participación ciudadana e involucrar cada vez más a la ciudadanía en la toma de decisiones, porque no se pueden crear políticas detrás del escritorio.

La escucha activa, la interacción con las personas es fundamental, por lo cual realizó este ejercicio en Loma Alta, Siglo XXI, Arroyo Zuzule y los Mangos, en donde se comprometió a vigilar el cumplimiento de los programas y los objetivos para los que fueron creadas todas las instituciones.

Si es necesario promover la sanción de todas las irregularidades que se detecten, por lo que pidió sumarse a este proyecto y permitirle seguir trabajando a favor de los grupos vulnerables, las mujeres y por mejores condiciones.

