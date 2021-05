Prioritaria la rehabilitación y pavimentación de calles y caminos: Noé Ramírez Chávez

-Fundamental para el desarrollo y progreso de colonias y comunidades.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- “Hoy vengo aquí como candidato, muchas veces me van a ver como Presidente Municipal, estamos caminando en sus colonias, en sus comunidades, vamos a estar codo a codo, vamos a cortar listones de calles pavimentadas, de rehabilitación obras de agua potable, de calles y caminos, a inaugurar drenajes, electrificaciones, a entregar apoyos a la vivienda, educación, salud, a la cultura, a los productores del campo, a ayudar a las madres solteras, discapacitados, viudas, al sector comercial para que se reactive la economía y vamos a reforzar las acciones para una mayor seguridad de la población”, señaló Noé Ramírez Chávez.

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Tuxtepec recorrió las comunidades de Los Cerritos Río Tonto, Francisco I. Madero Los Cerritos, Rancho Nuevo Jonotal, Los Mangales, Zacate Colorado y Buena Vista Río Tonto, donde dio a conocer sus propuestas de campaña para luego solicitar el voto que lo lleve al triunfo este 6 de junio.

Noé Ramírez Chávez, dijo a los vecinos de esas localidades que Tuxtepec merece un nuevo trato y es por eso que como parte de las acciones que pondrá en marcha en la nueva administración municipal que encabezará a partir del primero de enero del 2022, dará continuidad a los programas para mejorar las condiciones de calles y caminos ofertando empleo temporal para ayudar en la economía de las familias con la pavimentación de circuitos viales, bacheo, pondremos en marcha la rehabilitación de calles en coordinación con juntas vecinales, fomentaremos faenas para la limpieza para la rehabilitación de parques, canchas y banquetas y habilitaremos las calles con accesos para personas con capacidades diferentes.

