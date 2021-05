María Luisa de Dávila, la candidata del pueblo y para el pueblo

-Comunidades apuestan a una mujer con legado y experiencia.

Tuxtepec, Oaxaca .- Al grito de “Arriba María Luisa, arriba Dávila y María Luisa presidenta”, la candidata por Nueva Alianza fue recibida por pobladores de los Mangales, quienes desbordaron alegría y cariño hacia quien aseguran es la mujer que hará historia en Tuxtepec como la primer presidenta municipal.

María Luisa de Dávila, continúa recorriendo las comunidades del municipio para llevar sus propuestas y dar continuidad a los programas de educación, salud, desarrollo económico, infraestructura y más inversión para fortalecer el campo.

Comunidades como Zacate Colorado, Rancho Nuevo Jonotal, el Porvenir, los Mangales y Buena Vista Río Tonto, se mostraron alegres de recibir nuevamente a María Luisa de Dávila, quien desde hace más de 10 años camina casa rincón del municipio escuchando y atendiendo las necesidades de las personas.

En los Mangales, pobladores celebraron la llegada de la candidata, quien entró a la comunidad en una carreta jalada por un par de bueyes.

Ahí le reafirmaron su apoyo y solicitaron continúe con el legado de Fernando Bautista Dávila.

Gloria Treviño Velasco, agente del Porvenir aseguró que una vez más el voto de los pobladores será para una persona que viene de abajo.

“Este seis de junio vamos a repetir, como hace tres años, que la casilla del Porvenir arrasó con las votaciones”.

La comunidades le recordaron que Tuxtepec es un pueblo de origen chinanteco, con memoria y que quiere un gobierno que impulse al campo, la educación y lleve más infraestructura.

