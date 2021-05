Japón vacunará a sus atletas olímpicos antes que el resto de la población

-Los organizadores de los Juegos Olímpicos informaron este miércoles que Japón inoculará a los deportistas que participen en Tokio 2020

Japón tiene previsto vacunar a sus atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio previstos para este verano antes que al resto de la población, según dijeron este miércoles los organizadores del evento, que afrontan un rechazo creciente entre los ciudadanos.

Los deportistas nipones que compitan en los Juegos de Tokio recibirán parte de las vacunas anti covid proveídas por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech en el marco de un acuerdo entre estas empresas y el Comité Olímpico Internacional (COI), según dijo la presidenta del comité organizador de Tokio 2020, Seiko Hashimoto.

Hashimoto confirmó así las informaciones que habían adelantado medios nipones, y que han generado descontento entre los ciudadanos además de dudas entre atletas nipones, sobre si es lícito recibir la vacuna antes que el resto de la población.

“Quiero crear un entorno donde los atletas no se sientan mal o dubitativos sobre el hecho de ser vacunados”, dijo la responsable de Tokio 2020 en una rueda de prensa telemática ofrecida este miércoles con motivo de la participación de los organizadores en una reunión del comité ejecutivo del COI.

El motivo de la vacunación de atletas nipones dentro de la citada iniciativa es “que la campaña de vacunación nacional no va con muchos progresos”, según dijo Hashimoto, así como el hecho de que el COI haya recomendado inocular a todos los atletas internacionales que acudirán a los Juegos.

Japón comenzó su campaña de vacunación el pasado 15 de febrero, pero hasta la fecha solo ha inoculado con al menos una dosis a un 4% su población, una cifra que incluye a todos los profesionales sanitarios y a parte de sus ciudadanos mayores de 65 años, los dos grupos considerados prioritarios.

La decisión de vacunar a atletas antes que al grueso de la población nipona, lo que según los planes del Ejecutivo no comenzará hasta julio (la inauguración de los Juegos está prevista el día 23 de ese mes), tiene como objetivo “proteger a los ciudadanos japoneses”, según Hashimoto.

Quienes en principio no serán vacunados de forma prioritaria son los aproximadamente 78 mil trabajadores de la organización y voluntarios que colaborarán en el funcionamiento de los Juegos, señaló al ser preguntado sobre este colectivo el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto.

Con información de PUBLIMETRO MÉXICO

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario