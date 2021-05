Hay presencia de policía estatal para evitar otra agresión entre Santiago Xochiltepec y Textitlán: SSPO

-El titular de Seguridad Pública dijo que la agresión no fue contra la policía estatal, sino entre habitantes

-Reportó que todos elementos se encuentran bien y sin lesiones.

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Secretario de Seguridad Pública de Oaxaca Heliodoro Díaz Escárraga, informó que luego de la agresión que se registró en la comunidad de Río Santiago, existe presencia de elementos policiacos resguardando la zona, dijo que son alrededor de cincuenta los elementos que se encuentran en ese lugar de la sierra sur.

El funcionario estatal mencionó que la agresión en la comunidad de Río Santiago fue hecha por supuestos habitantes de Xochiltepec, quienes quemaron algunas casas, la ver la situación, los elementos de la policía municipal destacamentada en el lugar procuró la defensa por medio de la evacuación de los habitantes.

Reconoció la labor de los elementos de seguridad para llevarse a este grupo de personas, pues de haber reaccionado de diferente manera, se pudo haber ocasionado un enfrentamiento mayor, en dónde probablemente se estaría hablando de personas heridas o muertas, asimismo indicó que este grupo de policías recibió apoyo luego del llamado de auxilio que dieron por medio de un video difundido en redes sociales.

Díaz Escárraga mencionó que dio la orden de que otro grupo de policías se trasladar a ese lugar a las cinco de la tarde de este miércoles, además indicó que por la noche tuvo contacto con ellos y le notificaron que todos se encontraban bien, detalló que luego mandó a 24 elementos más para buscar a sus compañeros.

A las siete de la mañana de este jueves el Secretario fue notificado que habían encontrado a los elementos de la policía estatal, en la comunidad de Río Santiago se quedaron dos patrullas, mismas que al parecer fueron incendiadas, sin embargo el Secretario de Seguridad dijo que este dato no lo tiene confirmado.

Otro dato que reveló Díaz Escárraga en una entrevista con TvBus, es que los pobladores portaban armas de grueso calibre, motivo por el cual dio aviso a corporaciones federales y mencionó que cuando las personas portan este tipo de armamento, se pude presumir que hay presencia del crimen organizado, agregó que actualmente hay 50 elementos resguardando la zona.

