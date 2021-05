Firma Lizeth Zárate propuestas de iniciativas de ley en favor de empresarios

-En la firma participaron representantes de Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- Ante representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), la candidata a diputada federal por el PES en el distrito electoral 08, Lizeth Zárate López, firmó las propuestas de iniciativas de ley de ese gremio.

Entre éstas se encuentran leyes para la reactivación económica, simplificación fiscal y estímulos para la generación y conservación de empleo, federalismo hacendario y financiamiento para proyectos MiPymes.

A su vez, integró propuestas generadas en el desarrollo de su campaña y coincidentes en el fortalecimiento de este importante sector, el acuerdo fue atestiguado por la directiva local de la Canaco, presidida por Ernesto Gutiérrez Jiménez.

Posteriormente al clausurar un curso de elaboración de donas, organizado por vecinos de Santa Lucía del Camino, la candidata a diputada federal por el PES, Lizeth Zárate López, destacó el papel de las mujeres en la sociedad, por lo que las convocó a unirse para el bienestar de la comunidad y de sus familias, juntas no sólo podemos aprender nuevas formas de vida productiva, sino cambiar la realidad, señaló.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario