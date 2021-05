En los Valles Centrales, el PRI está en movimiento

-El Presidente del CDE del PRI Eviel Pérez Magaña, recorre los Valles Centrales en apoyo a los candidatos.

Redacción

Valles Centrales, Oaxaca.- En Intensa gira de trabajo en las comunidades de El Carrizal Cuilapam, Nazareno Xoxocotlán, Santa Rosa Panzacola y la Villa de Zaachila el Presidente del CDE del PRI Eviel Pérez Magaña destacó que en su partido se han escogido a las mujeres más representativas y a los hombres más comprometidos para que sean nuestros candidatos a ocupar los cargos de representación popular para rescatar a México.

En El Carrizal, una de las agencias más importantes de Cuilapam de Guerrero y acompañado de la candidata a la diputación Federal Yolanda Martínez y de la candidata a Presidenta Municipal Gerardina Vlalerio Blas, el líder estatal del PRI puntualizó que este seis de junio, debemos salir a votar por los candidatos del PRI porque debemos asegurar que los programas sociales regresen a favorecer a los habitantes.

Más tarde con Edy Caballero candidato a presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, el Presidente del CDE del PRI sostuvo ante militantes del partido que con Yolanda Martínez en la Cámara Federal, María Elena Soriano en la Cámara Local y Edy en la Presidencia Municipal, los apoyos de PROSPERA que fueron retirados de manera avasalladora por el gobierno federal, regresarán y serán aplicado con prestancia y oportunidad.

La franja alta de la agencia municipal de Santa Rosa Panzacola en la Ciudad de Oaxaca, también recibió la visita del Presidente del CDE del PRI que, junto con Javier Villacaña Jiménez caminaron por las calles donde el candidato a Presidente Municipal, se comprometió a mejorar la calidad de vida de esa parte de la capital del estado.

Por la mañana de este martes, ambos, Javier Villacaña y Eviel Pérez Magaña, acopañados esta vez por José Antonio Hernández Fraguas candidato a diputad federal, Mariana Nassar también candidata a diputada federal, Laura Vigñon Carreño, candidata a diputada local y una multitud de militantes del tricolor, realizaron una actividad de activismo frente a la sede del tricolor en Santa Rosa Panzacola.

Para finalizar la gira en los Valles Centrales Eviel Pérez Magaña se reunió con la estructura de la Villa de Zaachila donde Noé Pérez contiende como candidato a la presidencia municipal y ahí, junto con Yolanda Martínez candidata a la diputación federal y Maria Elena Soriano candidata a la diputación local , dijo que en Zaachila, el PRI está unido y trabajando para ganar la elección de este seis de junio.

La elección del próximo junio, explicó Eviel Pérez Magaña, es la más importante de la historia de México porque nos estaremos jugado nuestro futuro democrático e institucional y no podemos permitir que la voluntad de una sola persona, tenga a nuestro país sometido, por eso debemos ganar las elecciones y crear los contrapesos necesarios para garantizar a las próximas generaciones, un México libre.

