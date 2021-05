El domingo vence el plazo para solicitudes de debate, en el distrito 02 solo van 4 solicitudes

-Se debe de cumplir con las 2 terceras partes del total de las candidaturas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidente del Consejo local del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) Valeria Cortes Tenorio, dio a conocer que será el domingo que venza el plazo para que los candidatos a la diputación local por este distrito 02 presenten sus solicitudes para debates, y al momento solo llevan 4.

El plazo vence 17 días antes de que terminen las campañas por lo tanto, será el domingo 16 mayo que el plazo venza y de no completarse las solicitudes requerías no podrá realizarse, “los lineamientos dicen que deben de ser las dos terceras partes del totalidad de las candidaturas o de los partidos registrados en este consejo, para que se pueda hacer la organización del debate.

Agregó que como IEEPCO, no pueden llamar a un debate, si no que serán los candidatos que deben de presentar su solicitud.

En cuanto a las actividades que les corresponden, la Consejera Presidente, dijo que en estos momentos están en la colaboración de los CAES federales y locales, para definir las acciones que les tocan a cada uno, además aseguró que van como lo marcan los plazos.

Señaló además que en próximos días llegarán las boletas electorales a la sede del consejo local del IEEPCO y posteriormente se armarán los paquetes electorales para ser entregados.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario