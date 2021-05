¿Cuándo se estrena la serie “Loki” en Disney+?

-WandaVision” y “Falcon y el Soldado del Invierno” dejan un vacío entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel

Luego del furor de “WandaVision” y las sorpresas de “Falcon y el Soldado del Invierno” —ambas producciones originales de Marvel— se dejó un vacío en la plataforma de Disney+ en cuanto al Universo Cinematográfico refiere.

Sin embargo, no será larga la espera pues la tercera serie del UCM para Disney+ “Loki” (Tom Hiddleston) llegará a la plataforma el próximo miércoles 9 de junio.

Cabe mencionar que Disney había anunciado que “Loki” se estrenaría el 11 de junio, sin embargo, este miércoles, Tom anunció que “los miércoles son los nuevos viernes” y confirmó que la serie de Marvel estaría disponible en la plataforma dos días antes de lo programado.

“Loki” sale de la sombra de su hermano “Thor” (Chris Hemsworth) en una nueva serie que transcurre después de los acontecimientos de “Avengers: Endgame”.

En el proyecto, además de Tom Hiddleston, quien vuelve a interpretar al personaje principal, se unen también Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. La dirección de “Loki” está a cargo de Kate Herron, mientras que Michael Waldron es el guionista principal.

The Walt Disney Company también optó por finalmente estrenar “Black Widow” en su plataforma Disney+ en la modalidad Premier Access —con un costo extra a la suscripción.

Con información de El Informador

