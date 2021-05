Con 89 contagios nuevos, Oaxaca acumula 46 mil 578 casos de COVID-19

-Se registran 257 pacientes con la enfermedad en etapa activa

-Van tres mil 636 defunciones acumuladas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de mayo de 2021.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), registraron este 12 de mayo 89 contagios de COVID-19, para acumular 46 mil 578 casos confirmados, además de 25 fallecimientos, por lo que la entidad llega a los tres mil 636 muertos a causa del virus.

El jefe del departamento de Enfermedades No Transmisibles de los SSO, Gerardo Zacarías Jiménez, subrayó que, al corte de este miércoles, ingresaron a los servicios hospitalarios nueve pacientes nuevos por complicaciones de la enfermedad respiratoria, lo que suman un total de 96 internados. La red médica reportó un global del 17.6% de saturación, cuatro nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad.

Mencionó que los casos con notificación al día de hoy se encuentran en 33 municipios, de los cuales: Oaxaca de Juárez contabilizó 29 contagios, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza nueve, Salina Cruz siete, así como Ciudad Ixtepec, Santa Lucía del Camino y Zimatlán de Álvarez con tres cada uno, el resto dos y un paciente.

Hizo énfasis que se tiene registrados 257 personas que cursan la enfermedad en etapa activa, es decir, que iniciaron los síntomas en los últimos 14 días, de los cuales, 174 se ubican en Valles Centrales, 34 en el Istmo, 30 en la Costa, así como ocho en Tuxtepec e igual número en la Mixteca, finalmente tres en la Sierra.

El especialista destacó que 42 mil 685 personas han recibido su alta sanitaria, es decir, el 91.6% de los infectados por el SARS-CoV-2 han logrado recuperarse del padecimiento, hay un total de 25 mil 394 casos negativos y cuatro mil 611 sospechosos.

Recalcó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales tiene un acumulado 31 mil 746 confirmados y mil 871 defunciones, Istmo tres mil 975 y 657 muertes, Tuxtepec dos mil 901 y 347 decesos, Costa dos mil 357 y 253 muertes, Mixteca tres mil 958 y 344 fallecimientos, Sierra mil 641 y 164 defunciones.

Finalmente, Zacarías Jiménez recomendó a la población a usar el cubrebocas de forma correcta, respetar la sana distancia, quedarse en casa si es posible y ante cualquier síntoma relacionado a la enfermedad aplicar el aislamiento social.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario