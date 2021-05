Comerciantes de Tuxtepec, piden a las y los candidatos propuestas para reactivar la economía

-El presidente de la canaco, señaló que se han reunido con algunos candidatos y han escuchado sus propuestas pero también le han hecho peticiones

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Comerciantes adheridos a la Cámara Nacional de Comercio (canaco) delegación Tuxtepec, se han reunido con algunos candidatos para escuchar las propuesta que tienen para reactivar la economía, así de salir favorecidos en las elecciones, las lleven a cabo.

El presidente de la canaco Jorge Osorio, dijo que han agendado con cada uno de los candidatos y ya se han reunido con cuatro de éstos, y así como escuchan sus propuestas ellos también les hacen peticiones que ayuden a este sector, sobre todo las condiciones en las que trabajarán de manera conjunta.

Pero además a los candidatos a las diputaciones, piden que sirvan de enlace con autoridades estatales y federales, pero además de que legislen a favor de este sector y en cuanto a las y los candaditos a la presidencia municipal le hacen algunas sugerencias enfocadas en los servicios básicos y en el tema del ambulantaje.

Señaló que además están conociendo a cada uno de las y los candidatos tanto a la presidencia municipal, como diputación local y federal y así puedan votar analizando bien el voto.

Así mismo, el presidente del sector comercial, aprovechó para pedirle a los ciudadanos a que escuchen las propuestas de las y los candidatos a diferentes puestos y así acudan a votar el próximo 6 de junio, para que posteriormente exijan lo que les prometieron en la campaña.

