Argumento de supuesta agresión, acto desesperado de Morena: Javier Villacaña

-Denunció que a las brigadas de Morena las acompañan elementos de la policía municipal

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El argumento de la supuesta agresión a brigadistas de Morena, es un acto desesperado de Morena, así lo manifestó el candidato a Presidente Municipal de Oaxaca de Juárez Javier Villacaña Jiménez, además dijo que la policía municipal está cuidando las brigadas del candidato Francisco Martínez Neri.

Asimismo lamentó que al no tener cohesión al interior de su equipo y falta de propuestas, tenga que utilizar este tipo de estrategias, en conferencia de prensa Villacaña Jiménez mostró imágenes en dónde se aprecian a elementos de la policía municipal cuidando a los brigadistas de Morena.

Dijo que si está probado que la policía está cuidando a las brigadas de Martínez Neri y aún así los agredieron, esto quiere decir el edil Oswaldo García Jarquín ya entregó la plaza, además refirió que es patético que tengan que ocupar chismes para la población voltee a verlos, debido a que no traen propuestas.

El candidato del PRI, PAN y PRD, dijo que han estado enviando anónimos en dónde lastiman a varios integrantes de su equipo y planilla, situación que es grave porque muchos de estos anónimos son en contra de mujeres, estos mensajes mencionó tienen palabras obcenas y vulgares.

Añadió que a diferencia de Morena, él está presentando propuestas que impulsará desde la presidencia municipal, incluso indicó que este jueves tendrá una reunión con varios profesionistas, para ir viendo la forma en que los compromisos que está presentando se realicen, lo cual beneficiará a los capitalinos y a los turistas.

