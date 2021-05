Aprueba IEEPCO sustituciones de las candidaturas a Diputaciones locales y Concejalías a los Ayuntamientos

-Derivado del acuerdo, se desprende que el Instituto Electoral aprobó 91 sustituciones de candidaturas

Comunicado

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), mediante acuerdo IEEPCO-CG-61/2021, aprobó las sustituciones de las candidaturas a Diputaciones al Congreso del Estado y Concejalías a los Ayuntamientos, para el Proceso Electoral Ordinario (PEO) 2020-2021.

Derivado del acuerdo, se desprende que el Instituto Electoral aprobó 91 sustituciones de candidaturas, de las cuales; cuatro corresponden a personas que excedían el periodo constitucional de reelección o elección consecutiva y dos que sustituyen a quienes se les negó la candidatura por haber ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género.

Respecto a las sustituciones o acreditaciones referentes a las personas que incumplieron, en su caso, con el periodo constitucional establecido para la reelección y/o elección consecutiva, el IEEPCO señaló que, de acuerdo con los Lineamientos en materia de reelección, el derecho de una servidora o servidor público a ser postulado para el mismo cargo que hubiese ejercido dentro de un ayuntamiento no podrá exceder de dos periodos constitucionales; en caso de que una persona decida ser postulada de manera consecutiva dentro del mismo ayuntamiento en un cargo distinto en el que fungió, le será aplicable la restricción de no exceder de un periodo constitucional inmediato adicional.

En ese sentido, el IEEPCO declaró procedente otorgar el registro a José Ángel Carrasco Morales, candidato a primer concejal propietario del municipio de El Barrio de la Soledad, postulado por la Coalición “Va por Oaxaca”, lo anterior dado que no excede el periodo constitucional para que una persona pueda ser reelecta o participe mediante la reelección o la elección consecutiva.

En el caso de la postulación del partido Verde Ecologista de México en el municipio de Villa de Etla, luego del análisis del caso específico, se declaró como no procedente el registro de Felipe Arturo Bautista Cruz, dado que excede el periodo constitucional para que una persona pueda ser reelecta o participe mediante la elección consecutiva.

Por su parte, tampoco procedieron los registros de las postulaciones de los partidos: Nueva Alianza Oaxaca, a la primera concejalía propietario del municipio de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; Fuerza por México, en las posiciones cuarto propietario y quinta propietaria en el municipio de Chahuites, así como la primera concejalía en Santa Lucía del Camino; Verde Ecologista, a la primera concejalía en el municipio de Salina Cruz.

*Designan a integrantes de consejos Distritales y Municipales por renuncia

En otro punto, en el acuerdo IEEPCO-CG-60/2021, el Consejo General del IEEPCO designó a las personas integrantes del Consejo Distrital y Municipales Electorales, que fungirán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en sustitución de quienes han renunciado a su cargo.

Una vez realizado el análisis y valoración de los perfiles idóneos, las consejeras y consejeros electorales realizaron la designación respectiva en el Consejo Distrital de Teotitlán de Flores Magón, así como en los Consejos Municipales de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Santa Maria Huatulco y Soledad Etla.

Numeralia de sustituciones de candidaturas

Diputaciones por Mayoría Relativa: 5 propietarias y 2 suplentes

Diputaciones por Representación Proporcional: 2 suplentes.

Concejalías a los Ayuntamientos: 44 propietarias y 38 suplentes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario