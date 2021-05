18 candidatos en Oaxaca, tienen medidas cautelares: SSPO

-15 son mujeres y 3 hombres informó el titular de Seguridad Pública Heliodoro Díaz Escárraga.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Heliodoro Díaz Escárraga informó en entrevista para TvBus, que hay 18 medidas cautelares para igual número de candidatos y candidatos de todos los partidos, 15 son mujeres y 3 hombres, mencionó que en comparación con el número de candidatos y candidatas a las diputaciones locales y presidencias municipales, esta cifra es mínima, además señaló que en días pasados hubo una reunión de trabajo con representantes de las fiscalías electorales.

Señaló que uno de los objetivos es que haya condiciones adecuadas de tranquilidad para que la infraestructura electoral se pueda instalar y operar, Díaz Escárraga dijo que están trabajando de manera coordinada con el INE y el IEEPCO, agregó que estarán atentos para que no haya desborde de apasionamientos de parte de militantes, simpatizantes y candidatos.

Detalló que algunas de las medidas cautelares que se han implementado van desde rondines de la policía estatal en los eventos o reuniones, acompañamiento en recorridos, hasta la asignación de elementos de seguridad personal y un número con atención las 24 horas del día, esto afirmó, se determina dependiendo si la situacion lo amerita.

Cabe recordar que la aspirante a candidata por el PAN a la Presidencia de Ocotlán de Morelos Ivonne Gallegos, fue privada de la vida en un hecho violento el pasado 20 de marzo, el 13 de abril en otro hecho violento, fue asesinado Leonardo Díaz, padre de la Diputada Federal y dirigente estatal del PAN Natividad Díaz.

El 4 de abril en el marco de los arranques de campaña a las diputaciones federales, la candidata de Fuerza por México en el distrito 08 Karla Jiménez, denunció que un grupo de personas irrumpió en su arranque de campaña, amenazando a sus colaboradores con armas de fuego.

