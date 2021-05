Tuxtepec se suma al primer Simulacro Nacional 2021

-Gobierno Municipal invita a comercios, dependencias y población en general a participar en esta actividad que tiene como finalidad prevenir incidentes y salvar vidas ante la presencia de un sismo.

Tuxtepec, Oaxaca.- Para el Gobierno Municipal es de gran importancia seguir generando una cultura de la autoprotección entre la ciudadanía, es por ello que el próximo 19 de mayo a las 11:30 horas bajo la coordinación de la Unidad Municipal de Protección Civil, Tuxtepec se sumará al Primer Simulacro Nacional 2021.

El Director de Protección Civil Municipal afirmó que la prevención es tarea de todas y todos por eso es fundamental participar de los simulacros o contingencias simuladas que nos permiten identificar qué hacer y cómo actuar en caso de presentarse cualquier situación de emergencia y se pongan en práctica los ejercicios de evacuación segura de hogares, edificios o saber qué hacer si se está en la vía pública.

Este simulacro es organizado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) en el cual participarán todos los estados de la república se regirá sobre las medidas de prevención que dicta la nueva normalidad por la Covid-19, como son: sana distancia, uso de cubre bocas, sanitización e higiene adecuada.

Se ha comenzado a hacer lo necesario para garantizar con la participación de empresas, dependencias federales, estatales, municipales, comercios y de toda la población; los simulacros son indispensables pues sirven para verificar que todas las condiciones de seguridad y los tiempos de evacuación son correctos, detectar rutas de evacuación, en qué momento prestar primeros auxilios y llamar a números de emergencia, acciones que marcan la diferencia entre salvar ó no una vida.

