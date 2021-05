Tras primera lluvia cae árbol en Oaxaca, provoca daños a automóvil

-Esto sucedió luego de la primera lluvia de la temporada que se registró en la capital oaxaqueña.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este miércoles se reportó la caída de un árbol en el centro histórico de la capital oaxaqueña, provocando daños a un automóvil que se encontraba estacionado en ese lugar, afortunadamente ninguna persona se encontraba al interior del vehículo.

El hecho ocurrió en la esquina de las calles Hidalgo y Manuel Doblado, a unos metros del zócalo capitalino, de acuerdo a los primeros reportes el árbol no resistió el reblandecimiento de la tierra causado por la lluvia que se registró la noche de este martes, además de que las raíces estaban podridas, factores que provocaron la caída del árbol.

Al lugar llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil de Oaxaca de Juárez, quienes cerraron la vialidad en la zona para realizar los trabajos para retirar el árbol caído, asimismo revisaron los demás árboles que se encuentran en el centro de la ciudad para valorar su estado.

Cabe recordar que en varias ocasiones grupos de ambientalistas han denunciado la falta de mantenimiento y el mal manejo que se la ha dado al arbolado del centro histórico, situación que puede provocar incidentes como el de la mañana de este miércoles, además en septiembre de 2020 dos laureles del zócalo se cayeron producto de las lluvias y de su mal estado.

