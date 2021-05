Tras operativos, un 70% de motociclistas Tuxtepecanos usan casco

-La mayoría estaba renuente pero poco a poco han ido acostumbrándose al uso del casco, y con esto evitan las multas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras los operativos que ha implementado tránsito del estado en el municipio de Tuxtepec, enfocados principalmente en el uso del casco, el Comandante de la policía vial en la Cuenca del Papaloapan Fermín San Juan Chincoya, informó que han logrado que un 70% de los motociclistas usen el casco, para protección de ellos mismos.

Explicó que esto se ha logrado a un año y 45 días que empezaron a implementar los operativos, y aunque en un principio provocó el rechazo entre la población, poco a poco los ha aceptado, ya que al final han entendido que esto es por el bien de ellos.

Los motociclistas que siguen renuentes en el uso del caso, con multados con 10 UMAS, y lamentablemente dijo el Comandante, que al día aplican de unas 20 a 25 infracciones, por lo que pidió a los motociclistas a utilizar el casco y así evitar ser multados.

Los operativos en un principio eran de concientización, posteriormente empezaron a multar a quienes los ignoraban, y han aplicado operativos para el uso del casco, la doble fila, y para evitar que usen o bloqueen espacios para las personas con alguna discapacidad.

Además, dio a conocer que estos operativos no únicamente son para motociclistas y automovilistas, también para los prestadores del servicio público, por lo que han logrado que el 100% de los taxistas ya utilicen el cinturón de seguridad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario