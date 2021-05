Se suman 85 casos nuevos y 26 defunciones por COVID-19: SSO

-No hay que bajar la guardia, la pandemia continúa; sigue con las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de mayo de 2021.- Al corte epidemiológico de este martes 11 de mayo, los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) contabilizan 85 casos nuevos de COVID-19, que suman 46 mil 489 casos confirmados por laboratorio, y lamentablemente 26 defunciones que suman tres mil 611 acumuladas y 218 casos activos.

Así lo dio a conocer la Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los SSO, Argelia Julián Aquino, quien destacó que se han notificado 76 mil 326 casos, de los cuales 25 mil 219 han sido negativos, hay cuatro mil 618 casos sospechosos, y 42 mil 660 se han recuperado.

Señaló que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 31 mil 693 casos confirmados y mil 867 defunciones, Istmo tres mil 948 y 638 defunciones, Tuxtepec dos mil 901 y 347 defunciones, Costa dos mil 351 y 252 defunciones, Mixteca tres mil 955 y 343 defunciones, Sierra mil 641 y 164 defunciones.

Julian Aquino dijo que este día se contabilizan 85 casos nuevos afectando a 32 municipios, siendo los que mayor número de casos presentan: Oaxaca de Juárez con 39, Juchitán de Zaragoza cuatro, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Xoxocotlán y Santiago Pinotepa Nacional tres cada uno, el resto dos y un caso.

La entidad tiene un acumulado de tres mil 611 defunciones, de las cuales el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años, con mil 711, 800 y 526 defunciones respectivamente. Por sexo: dos mil 345 son hombres y mil 266 mujeres. Las comorbilidades asociadas son hipertensión arterial, diabetes, obesidad e insuficiencia renal.

En relación a la ocupación hospitalaria, hay un total general del 18.5%, hay nueve casos hospitalizados, cuatro hospitales al 100%. Por Jurisdicción Sanitaria Valles Centrales registra una ocupación del 19.1%, Istmo 16%, Tuxtepec 20%, Costa 19.6%, Mixteca 22.2%, y la Sierra 7.7%.

Finalmente, dijo que se cuenta con seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada como: el Hospital General de Zona 1 del IMSS, el Hospital presidente Juárez del ISSSTE, el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, el Centro de Salud Urbano 1, Hospital Móvil, y el Hospital regional de alta especialidad de Oaxaca. Ante cualquier emergencia llamar al 911, no hay que bajar la guardia y “debemos seguir cuidándonos del COVID-19”.

Comentarios

