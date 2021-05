Las mujeres no deben limitarse por su condición, afirma Lizeth Zárate

-La candidata a Diputada Federal por el Partido Encuentro Solidario hizo un llamado al voto útil por el PES.

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- La candidata a Diputada Federal por el Partido Encuentro Solidario (PES) Lizeth Zárate López, dijo que la mujer no debe verse limitada por su condición, sino que debe tener opciones de autodesarrollo dentro de la sociedad, este comentario fue en la clausura del curso de repostería organizado por simpatizantes de Santa Lucía del Camino.

La futura legisladora indicó que la capacitación en artes y oficios será una de sus premisas para ayudar a sectores sociales vulnerables; en una visita a una vivienda de la colonia Jardín, la candidata a diputada federal por el PES, fue muy clara al hablar sobre la labor del Poder Legislativo.

Dijo que las y los vecinos agradecieron la orientación de la empresaria, ya que otros candidatos a diputados han llegado a ofrecerles cosas que ahora saben no podrán cumplir, Zárate López hizo un llamado al voto útil por el PES, porque afirmó que ella será una legisladora al servicio de la gente.

En su visita al municipio de San Andrés Huayápam, la candidata por el PES, dialogó con habitantes en calles y viviendas, para acercar su propuesta social rumbo a las elecciones del seis de junio, el apoyo lo recibió sobre todo de mujeres, quienes aceptaron con agrado sus planteamientos de beneficiar con programas sociales a madres jefas de familia, jóvenes trabajadoras y adultas mayores.

