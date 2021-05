FGEO sin descartar ninguna línea de investigación en búsqueda de Claudia Uruchurtu

-La Fiscalía integró la carpeta con enfoque diferenciado priorizando la perspectiva de género e interculturalidad.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó por medio de un comunicado que no descartan ninguna línea de investigación y que continúa con la búsqueda de Claudia Uruchurtu Cruz para dar con su paradero, quien desapareció desde el pasado 26 de marzo en el municipio de Asunción Nochixtlán.

En el documento, la Fiscalía menciona que desde que recibieron la denuncia de los familiares, se iniciaron las investigaciones, en las que no descartan ninguna línea de investigación, asimismo da a conocer que la búsqueda y localización de la Claudia es prioridad dentro de la indagatoria.

Señala que apegados de manera estricta a la ciencia jurídica, el equipo interdisciplinario de la Fiscalía ha realizado peritajes para la extracción y obtención de evidencias que han fortalecido la teoría del caso, lo cual derivó en la detención de tres personas que presuntamente están involucradas la comisión del delito de desaparición de personas.

Además detalla que la Fiscalía ha integrado la carpeta con enfoque diferenciado priorizando la perspectiva de género e interculturalidad, también menciona que existe una colaboración interinstitucional con dependencias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por medio de la Comisión Nacional Antisecuestro (CONASE) y la Secretaría de Gobernación.

Cabe mencionar que en el documento no se menciona nada relacionado con las declaraciones hechas por el Presidente López Obrador, quien dijo que un testigo protegido dijo que Claudia Uruhurtu fue asesinada y que la orden presuntamente fue dada por la Presidenta de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, quien fue detenida el pasado 7 de mayo junto a dos personas más.

