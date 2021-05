Declina el “Jaguar de la Chinantla”, se une al proyecto de Víctor Raúl Hernández candidato de la coalición Va por Oaxaca

-Francisco Doroteo era el candidato a la Diputación local por el Partido Redes sociales Progresistas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – El ex candidato a la Diputación local por el Distrito 03 Francisco Doroteo quien era el abanderado del Partido Redes Sociales Progresistas (RSP) declinó hacia el candidato de la coalición “Va por Oaxaca” Víctor Raúl Hernández López.

En una conferencia de prensa en el municipio de Loma Bonita, el ex candidato conocido como “el Jaguar de la Chinantla”, dijo que declinaba a favor del candidato Víctor Raúl Hernández López, ya que era la mejor propuesta que había, además de que en su Partido no lo apoyaron del todo.

Agregó que no se quedará en donde no lo quieren, por lo tanto agradeció a RSP el apoyo pero optó por declinar.

Por su parte el candidato de la coalición conformada por el PRI-PAN-PRD, dijo que con el apoyo del Jaguar de la Chinantla, tendrán la aceptación de los habitantes de los municipios que conforman este distrito 03

