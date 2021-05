Dante Montaño no va como candidato en Santa Lucía, impone a su hermano

-Esto luego de que se le negara la candidatura al actual edil que buscaba la reelección.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) determinó no avalar el registro de Dante Montaño Montero como candidato del Partido del Trabajo (PT), dieron la candidatura a Dioneth Alberto Montaño Montero, hermano del actual edil.

Fue este martes 11 de mayo cuando en comisiones el IEEPCO determinó avalar la candidatura del hermano del actual edil, haciendo la sustitución del candidato propietario a presidente municipal de Santa Lucía del Camino, aunque aún falta que esta propuesta sea aprobada por el Consejo General del órgano electoral.

Hasta el momento se desconoce quién sea el suplente de Dioneth Alberto Montaño Montero, sin embargo se rumora que podría ser también un familiar de Dante Montaño, será hasta que sea avalado por el IEEPCO esta sustitución.

Cabe recordar que a Dante Montaño se le comprobó que ejerció violencia política en razón de género, factor que le impide participar como candidato a un cargo de elección popular, esto a pesar de que intentó negar tales hechos, sin embargo la autoridad electoral determinó que si cometió dicha acción y por consiguiente le negaron su registro como candidato.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario