Comenzarán a vacunar a mujeres embarazadas contra covid-19

-Los requisitos son tener más de 18 años, más de 9 semanas de embarazo y registrarse en la plataforma

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobierno de México a través de la Secretaría de Salud, informó que las mujeres embarazadas serán un grupo prioritario en el país, por lo que inició el pre registro para que reciban las vacunas contra el COVID-19 y evitar muertes maternas relacionadas a esta enfermedad.

El registro de mujeres embarazadas se realizará en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx, deberán ingresar la CURP y el dato exacto de las semanas de gestación, al terminar tu registro, deberán descargar e imprimir el comprobante, mismo que deberán presentar el día que acudan al módulo de vacunación para recibir la dosis.

La autoridad federal indicó que si bien hay vacunas que son más preferibles que otras, la recomendación de los expertos es que todas las dosis que son aplicadas en el país son seguras para las mujeres embarazadas, en México las vacunas aprobadas para su aplicación son las de Pfizer-BioNTech, Cansino, AstraZeneca, Sputnik V y Sinovac.

La Secretaría de Salud estableció algunos requisitos para que las mujeres embarazadas puedan acceder a la vacuna contra el Covid, los cuales son tener más de 18 años ,tener más de 9 semanas de embarazo y registrarse en el sitio https://mivacuna.salud.gob.mx

Las mujeres embarazadas deberán esperar a que lleguen las vacunas y el momento en que se activen los puestos de vacunación en sus municipios de residencia, de acuerdo con su entidad federativa.

