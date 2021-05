Colonias y comunidades se visten de naranja en apoyo a Noé Ramírez Chávez

-Visitas de campaña del candidato a la Presidencia Municipal se convierten en una imparable ola que va cubriendo todo el municipio de Tuxtepec.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Altamira, Arroyo Zuzule, Los Mangos, San Silverio el Cedral y San Bartolo fueron los escenarios que arroparon con porras, aplausos, banderas, música, baile, con un ambiente de fiesta, alegría y un brazo en alto a Noé Ramírez Chávez, candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec refrendando su compromiso de vigilar el proceso y emitir su sufragio a favor de Movimiento Ciudadano.

A su paso, Noé Ramírez Chávez siempre acompañado de su esposa Juana Durán Azamar forja una imparable “Ola Naranja” que va cubriendo colonias y comunidades del municipio de Tuxtepec que va tomando cada día más fuerza con ciudadanos comprometidos que se siguen sumando para defender Tuxtepec en los próximos comicios electorales del 6 de junio.

Con propuestas claras, viables y que sí se pueden cumplir, Noé Ramírez Chávez ha convencido que es el candidato idóneo para seguir gobernando Tuxtepec.

