Busca IEEPO certificación en Igualdad Laboral y No Discriminación para ser una institución libre de violencia hacia las mujeres

-Implementa conjunto de acciones “IEEPO por ellas, de la realidad a la equidad” en el que participan 600 docentes, personal administrativo y directivo.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de mayo de 2021. – El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), busca la certificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-025 en Igualdad Laboral y No Discriminación y de esta manera convertirse en una institución libre de violencia hacia las mujeres, pionera en la materia y ejemplo para todo el país.

En este marco, a través del conjunto de acciones “IEEPO por ellas, de la realidad a la equidad”, el Director General de este organismo expuso que con la participación del magisterio oaxaqueño se apoyará la transmisión de los conocimientos a la comunidad escolar y social para cohesionar una sociedad y romper la cadena de violencia por medio de la educación.

Así también, formar generaciones con nuevas actitudes, comportamientos y formas de pensar que eviten casos de violencia de género. “Hoy, en esta gran jornada, se busca que el IEEPO se certifique como un lugar seguro para que las mujeres puedan trabajar sin violencia de género”, señaló.

Indicó que el tema de la violencia de género no es un asunto de moda, sino de tomar acciones para lograr una sociedad igualitaria, en donde el sector educativo, con la participación de las maestras y maestros, se genere una cultura de respeto y equidad a las nuevas generaciones. “Al estar sensibilizado, serán agentes que reproduzcan estos conocimientos y estos valores”, refirió.

Es por ello, que mediante estas acciones se busca que el IEEPO sea certificado con la Norma Oficial Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, y con ello favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.

Además, como parte de las actividades a desarrollar se impulsará la formación de equipos especializados en prevención de violencia a la mujer, derechos humanos y equidad de género y fortalecerá la formación de maestras, maestros y apoyo técnico-pedagógico para mejorar sus competencias docentes sobre estas acciones.

De esta manera, el IEEPO se podrá convertir en un Instituto pionero en su rubro, siendo ejemplo para el resto del país, por lo que el Director General del Instituto celebró el compromiso y expresó su reconocimiento a maestras y maestros de todas las regiones del estado por su participación, ya que la prevención de la violencia de género, beneficia a toda la sociedad.

