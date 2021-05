Servicios públicos de calidad para Tuxtepec: María Luisa de Dávila

-Colonos demandan abasto de agua potable y calles dignas.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca. – En su recorrido por las colonias y comunidades del municipio, María Luisa Vallejo de Dávila, candidata a la presidencia municipal de Tuxtepec continua escuchando las necesidades de la ciudadanía, quienes en este momento demandan agua para sus hogares.

Ante el intenso estiaje que se vive en el municipio, colonos demandan servicios públicos de calidad y para todos, como es el caso de la colonia Nueva Florencia, donde la candidata visitó casa por casa para escuchar a cada una de las personas que le abrieron las puertas de su hogar.

“Hemos sido recibidos bien, porque Fernando dio resultados palpables, obviamente hay muchas cosas por hacer, hay muchas necesidades que tienen las personas de esta colonia Nueva Florencia, ahí nos tenemos que coordinar con el presidente de colonia para que se aterricen las obras prioritarias que demandan los colonos”.

María Luisa de Dávila recordó que dentro de sus propuestas se encuentra el brindar servicios públicos de calidad, con un trabajo coordinado con las autoridades auxiliares de cada colonia o comunidad.

