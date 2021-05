Refrenda Laura Estrada compromiso para vigilar la aplicación correcta del presupuesto

Redacción

Tuxtepec,Oaxaca. – En cada uno de sus recorridos la candidata a la diputación local por el distrito 02, Laura Estrada Mauro, refrenda el compromiso para vigilar la correcta asignación y uso del presupuesto público estatal y municipal.

La representante de Morena señaló que el acceso a la salud, educación y la justicia no debe ser más un privilegio sino un derecho garantizado por el estado y para hacer efectivos esos derechos se tiene que vigilar como se aplican los recursos.

La Morena de Tuxtepec, enfatizó que con hechos ha demostrado desde la cámara que los cambios son posibles, por lo que pide a la ciudadanía la oportunidad de continuar impulsando las leyes que se requieren en el estado.

Puntualizó que cada vez son más quienes quieren continuar con la transformación, por lo que agradeció el apoyo que recibió en Papaloapan, Soledad Macin, Piedra Quemada y Pedregal.

En el marco del 10 de Mayo celebró el amor infinito de las madres por sus hijos y reiteró que seguirá trabajando para que todos gocen de mejores condiciones de vida.

