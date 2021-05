Llevaremos servicios básicos a comunidades y colonias donde nunca han tenido luz, agua, ni drenaje y vivienda: Noé Ramírez Chávez

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Noé Ramírez Chávez, candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec afirmó que la planilla que lo acompaña es una planilla ganadora, compuesta por hombres y mujeres provenientes de comunidades y de todos los sectores que conocen la problemática del municipio, comprometida con la gente y dispuesta para que se dé continuidad a los programas de apoyo ya existentes y a poner en marcha nuevas acciones en beneficio de los tuxtepecanos.

Dijo que una de sus propuestas de campaña tiene que ver con el mejoramiento de las viviendas con la implementación del programa “Piso Firme para Todas las Viviendas de Tuxtepec”, la erradicación del hacinamiento con la construcción de nuevos espacios, el fortalecimiento de programas como el de Estufas Ecológicas así como llevar servicios básicos a los lugares donde nunca ha habido luz eléctrica, drenaje y agua.

Noé Ramírez Chávez, aseveró que hay candidatos que solo aparecen en tiempos electorales, prometen pero no cumplen; hay uno que no es de aquí y no supo gobernar en su municipio, otro viene cargado con un maletín lleno de dinero y de quien quiere obtener el cargo como si fuera una herencia familiar, candidatos de esos partidos que elección tras elección prometen que ahora sí será diferente, pero ellos son los responsables de que Tuxtepec estuviera en el olvido.

“Nosotros no hacemos alianza con los partidos del pasado, no necesitamos a los grupos de interés, porque la única forma de cambiar verdaderamente las cosas es de la mano de los ciudadanos y hablándole de frente a las y los tuxtepecanos”, señaló el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez durante el recorrido que realizó por las comunidades de Altamira, Arroyo Zuzule, Los Mangos, San Silverio el Cedral y San Bartolo.

