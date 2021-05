Llama Luis Alberto Sosa a candidatos y partidos a hacer campaña de propuestas y no de ataques

-El candidato de Morena a Diputado Local por el distrito 12, denunció que ha recibido ataques y calumnias en sus redes sociales.

San Sebastian Tutla, Oaxaca.- A pesar de los ataques y calumnias en su cuenta de Facebook e Instagram, el candidato a Diputado Local por el Distrito 12 Luis Alberto Sosa Castillo, sigue fortaleciéndose en su caminar por los municipios, Sosa Castillo hizo a un llamado a fundamentar y hablar de frente, no desde cuentas falsas creadas recientemente para confrontar y dividir a la ciudadanía con fines mezquinos.

El candidato comenzó su recorrido por las calles de San Sebastián Tutla, con alta voz en mano llamaba a los vecinos a salir a las calles para escuchar sus propuestas de campaña, familias enteras salían a solicitar el compromiso, seguimiento y atención a la comunidad, madres de familia, adultos mayores, hasta niños se acercaban al paso de la caravana de simpatizantes y del candidato.

Para concluir su recorrido del día, se concentro con simpatizantes dónde se abordó la problemática de la recolección de basura, así como generar una propuesta que apoye a el tratamiento de los deshechos de la ciudad que llegan a afectar está parte del municipio.

Otro de los temas fue la seguridad, salud e impulso a estrategias que generen fuentes de empleo, este punto se conjuga con la propuesta del candidato de impulsar el corredor turístico hacia Huayapam, al concluir la reunión Luis Alberto Sosa Castillo felicitó a las madres asistentes a la reunión.

