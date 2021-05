La confianza de los tuxtepecanos es con Noé Ramírez Chávez

-“Los tuxtepecanos están hartos de políticos que prometen y no cumplen y yo he demostrado que soy un hombre de hechos y resultados”

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Los tuxtepecanos quieren seguir viendo resultados, hoy tenemos que cumplirles, responder cuando nos dan su confianza porque ya están hartos de la impunidad, la corrupción y de políticos que prometen y no cumplen y en esta campaña hay muchos de ellos que no han cambiado y no han entendido el mensaje de la sociedad, afirmó Noé Ramírez Chávez, candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec por el Partido Movimiento Ciudadano.

El candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec realizó un intenso recorrido visitó las colonias El Trigal, Ampliación El Trigal, 5 de Febrero, Diamante, El Dorado, Residencial del Sur, Hacienda Real, Siglo XX1, Loma Alta así como los fraccionamientos Los Álamos y El Santuario Casas Geo.

En este andar casa por casa y sosteniendo reuniones en busca del voto que lo lleve al triunfo el próximo 6 de junio, los ciudadanos dijeron que a sus colonias ya han ido otros candidatos pero que se han reunido “en lo oscurito” solo con algunos vecinos que son sus amigos y quienes seguramente serían los únicos beneficiados, olvidándose de todos los demás, esos son los que solo visitan las colonias cuando andan en campaña pero cuando ganan no vuelven a regresar.

“Sabemos que Noé Ramírez no es de esos y le damos nuestro voto de confianza para que en Palacio Municipal sigamos teniendo un Presidente Municipal sencillo, humilde, comprometido, ese que todos conocemos, un presidente que va a trabajar, que no le va a fallar a Tuxtepec y que seguirá Poniendo en alto el nombre de este municipio que es el segundo más importante de Oaxaca.

Por su parte, el candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, quien estuvo acompañado en esta gira por el candidato a la Diputación Federal Héctor Montes, reitero que sus propuestas de campaña lo comprometen a seguir en la ruta de la modernización, con los que más lo necesitan, el impulso al empleo, la reactivación económica y en atender los programas ya implementados y los nuevos que se pondrán en marcha una vez que inicia su próxima administración.

Este 6 de junio vota por Noé Ramírez Chávez, vota por Movimiento Ciudadano para que a siga lo bueno en Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario