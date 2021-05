Indígenas piden que MORENA se disculpe, tras darle candidatura del Distrito 03 a Paco Niño

-Aseguraron que hay muchos otros aspirantes que para ellos, pudieran representar dignamente este cargo a la diputación local.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Indígenas de municipios de la Cuenca del Papaloapan, pidieron al Partido de Regeneración Nacional (MORENA) que le ofrezca una disculpa a los ciudadanos del distrito 03, por darle la candidatura a un ciudadano que no es indígena y aun así, se registró como tal.

En una rueda de prensa, mostraron su inconformidad con el partido, ya que aseguran que se burló de ellos, al imponerles a Paco Niño como candidato al distrito local 03, con cabecera en Loma Bonita.

Denunciaron además que el candidato no vive dentro de los nueve municipios del distrito 03, por lo que se dicen ser ofendidos por el partido de MORENA ya que aseguran que faltan a uno de los principios fundamentales que es “No Mentir”, y es por eso que piden una disculpa pública del partido además de haber logrado la revocación a través del Tribula Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) .

Aseguraron que hay muchos otros aspirantes que para ellos, pudieran representar dignamente este cargo a la diputación local, ya que al ser de otro lugar y no ser indígena el representante de MORENA Paco Niño, aseguran que el no conoce las necesidades de estos pueblos.

Fueron habitantes de Ojitlán, Jalapa de Díaz y La Chupa Rosa, quienes se mostraron inconformes y pidieron la renuncia digna del candidato y piden al partido político que elija a un aspirante que sepa de las necesidades y requerimientos del distrito 03.

Hay que recordar que el pasado domingo el TEEO, le quitó la candidatura a Francisco Niño Hernández mejor conocido como Paco Niño, ya que se registró como indígena, lo que fue impugnado por habitantes de algunos municipios de este distrito local 03.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario