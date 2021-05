Hasta que haya condiciones, se valorará regreso a clases presenciales: Sección 22

-La decisión será en conjunta con padres de familia, autoridades y alumnos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- A pesar de que en días pasados concluyó la vacunación de los maestros de la sección 22 en el estado, el líder magisterial en l región Servando Amador Cavanzos, dijo que no hay una fecha para el regreso a clases, ya que será hasta que haya condiciones y en decisión conjunta con todos los involucrados.

Explicó que el regreso a clases necesita de un análisis profundo, y que el semáforo epidemiológico debe de estar en verde durante varias semanas, además de que se debe de consensar con los alumnos, los padres de familia y las autoridades correspondientes “vamos a tomar la decisión de manera conjunta”.

Aseguró que el hecho de que el magisterio esté vacunado, no significa que de inmediato van a regresar a las aulas, ya que además se debe de revisar como están las escuelas en cuanto a su infraestructura, los insumos de higiene, la limpieza de las escuelas y ver si están en condiciones para recibir a los alumnos.

Además de que deben de deben de realizar el protocolo de ingreso y egreso, la dinámica de cómo será el regreso si será de manera escalonada, o todos los estudiantes como por orden alfabético, por grados o grupos, “requiere de todo u trabajo previo”, y posterior a eso se tiene que dar una fecha para abrirlas.

