Empresarios ven en Javier Villacaña Jiménez, a un aliado del desarrollo

Redacción

Oaxaca de Juárez, Oax., 11 de mayo de 2021.- Empresarios de diferentes ramos ven en Javier Villacaña Jiménez, candidato a la presidencia municipal por el PRI, PAN y PRD, un aliado para promover y detonar el desarrollo económico de la capital, revirtiendo los efectos que produjo la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Al sostener un encuentro con miembros de este sector, acompañado de la candidata a diputada local por el distrito XIII, Laura Vignón Carreño; Villacaña Jiménez reconoció el importante papel que desarrollan en la economía de la ciudad, reiterando su compromiso con el sector empresarial, el cual incluye fortalecer el sistema de apertura rápida de empresas, reduciendo trámites y dando valor a la palabra en los casos que necesiten más tiempo, autorizando su funcionamiento.

Señaló que en su propuesta está dar prioridad a la compra de insumos del Ayuntamiento con establecimientos locales. Además, resaltó que combatirá la inseguridad, a fin de restablecer la confianza en los cuerpos policiacos e ir recuperando la tranquilidad y grandeza de la capital.

“Todo lo que se hizo en la administración que encabecé hace años es precisamente lo que hoy da sustento a esta aspiración. Por eso ahora que andamos en la búsqueda de tener la confianza para regresar las cosas buenas al municipio, tenemos muy claro lo que se tiene que hacer”, afirmó convencido del trabajo que emprenderá.

En este sentido, empresarios y empresarias mostraron su apoyo y respaldo al candidato “Va por Oaxaca” para unir esfuerzos en la recuperación de la ciudad que permita contar con ambiente de bienestar y tranquilidad.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario