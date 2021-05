El costeño Dany Gómez lanza nuevo tema en rap “Fuerza Latinoamérica”

-A través de la música, fotografías y videos, promueve la cultura y turismo de la Costa Oaxaqueña

Aby Quintana

“Fuerza Latinoamérica” es el nuevo tema musical en rap del Costeño “Dany Gómez MX”, melodía que habla sobre los sucesos que padece Colombia y así también sobre México con el desplomé del metro.

“Es triste ver en lo que hemos convertido el mundo” externó él también fotógrafo en su página oficial.

Cabe mencionar que el costeño es uno de los Oaxaqueños que a través de la música, fotografía y videos promueve la cultura y turismo de su región la Costa.

Aquí te dejamos el vídeo de este nuevo tema musical.

