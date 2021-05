Cuantifica SSO 80 casos nuevos de COVID-19, del 08 al 10 de mayo

-La red médica reporta 18.7 % de ocupación hospitalaria.

-Suman tres mil 585 defunciones en la entidad.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de mayo de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que del 08 al 10 de mayo, en la entidad se reportaron 80 casos nuevos de COVID-19, distribuidos en 31 municipios, que suman 46 mil 404 acumulados, de los cuales 195 están activos.

Así lo informó, la jefa de la Unidad de Epidemiología de la institución, Yuko Nakamura López, quien detalló que hay un total de 76 mil 207 notificaciones, 25 mil 117 son casos negativos, cuatro mil 686 sospechosos, 42 mil 624 se han recuperado y lamentablemente se contabilizaron 28 defunciones durante el fin de semana, para un total tres mil 585 fallecimientos.

Destacó que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales registró 31 mil 640 confirmados y mil 853 defunciones, Istmo tres mil 935 y 629 fallecimientos, Tuxtepec dos mil 899 y 347 muertes, Costa dos mil 343 y 251 perdidas fatales, Mixteca tres mil 949 y 342 muertes, Sierra mil 638 y 163 decesos.

De los 80 casos nuevos reportados este lunes, Oaxaca de Juárez se ubica a la cabeza con 16 contagios, seguido de Salina Cruz con nueve, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza con ocho, y Asunción Ixtaltepec con cinco, el resto con cuatro, tres y dos casos.

La funcionaria detalló que de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación (ESAVI), de la farmacéutica Pfizer- BioNTech, hay un total de 579 casos, de estos, siete fueron graves y 572 no graves. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, se han contabilizado nueve casos, de los cuales no hay ninguno grave.

Respecto a la vacuna SINOVAC, se reportaron 24 casos, de los cuales dos fueron graves y 22 no graves, y de la dosis de la empresa CANSINO se notificaron 46 casos ESAVI, dos de ellos graves y 44 sin complicaciones.

Señaló que la ocupación hospitalaria global en la entidad es del 18.7%, hay 102 camas ocupadas, 444 disponibles, de un total de 546; cuatro nosocomios se encuentran al 100% de saturación, y del 08 al 10 de mayo 10 personas requirieron ingresar a un centro médico por complicaciones del padecimiento.

Finalmente, dijo que ante cualquier emergencia se debe marcar al 911, asimismo exhortó a continuar con las medidas para evitar los contagios, como mantener la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas y lavado de manos de manera frecuente.

