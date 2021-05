Claudia Uruchurtu fue asesinada, presunta orden la dio Presidenta de Nochixtlán: AMLO

-Señaló que esta confesión la hizo un testigo protegido.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, mencionó en la conferencia matutina que la luchadora social Claudia Uruchurtu fue asesinada y que la orden presuntamente, fue dada por la Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta.

Detalló que esta confesión la hizo un testigo protegido, situación que fue un hecho lamentable en este municipio de la región mixteca, el mandatario nacional fue claro al decir que la instrucción es que sea quien sea se debe aplicar la ley, pues no se llegó al poder para eternizar la corrupción y la impunidad, y es que la edil, quien se encuentra detenida, es del partido Morena.

Cabe recordar que el pasado 7 de mayo durante la madrugada se llevó a cabo la detención de Lizbeth Victoria Huerta, luego de ser señalada por familiares de Claudia Uruchurtu de ser responsable del delito de desaparición forzada, al momento de la detención de la también candidata de Morena, fueron detenidas dos personas más, quienes se encuentran esperando que el juez determine su situación jurídica.

Apenas este lunes familiares de la edil detenida, denunciaron que durante su detención se violaron sus derechos humanos, pues afirman que esta acción se llevó a cabo con uso excesivo de la fuerza pública de parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

