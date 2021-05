Respaldo total a Pepe Villamil en la Catarino Torres Pereda

-El candidato a la Diputación Local por el Distrito 02, Pepe Villamil felicitó a las madres en su día.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día de las Madres, el candidato a la Diputación Local por el Distrito 02, Pepe Villamil aprovechó para reconocer el esfuerzo, dedicación y sacrificio de las mamás para sacar adelante sus sueños y a sus seres queridos, dijo que legislará para protegerlas, pues son el pilar de la sociedad

La tarde se este lunes, Pepe Villamil llegó a la colonia Catarino Torres en donde ya era esperado por vecinos que lo recibieron en un ambiente de fiesta sumándose a esta alianza que busca el crecimiento, desarrollo y bienestar de la población de Tuxtepec y de los municipios que conforman este Distrito Electoral.

Durante el recorrido los colonos agradecidos por toda la ayuda que han recibido de Pepe Villamil para poder tener una mejor calidad de vida, le externaron su apoyo total para que el próximo 6 de junio obtenga el triunfo y pueda levantar a todo lo alto su constancia de mayoría.

Por su parte, el aspirante a una curul en la Cámara Local de Diputados en el estado de Oaxaca, dijo que él nunca abandonará a su gente y deben tener la seguridad que siempre estará al pendiente legislando y gestionando para favorecer al municipio y sus habitantes.

“Voy a presentar iniciativas para que se creen más empleos y apoyar al sector comercial para que se reactive la economía, voy a legislar para que se garantice la paz social y la seguridad, para impulsar la cultura y el deporte, gestionaré obras y recursos para que se dé un mayor desarrollo, para que llegue el verdadero progreso a los municipios y tengamos una vida de calidad”, señaló el candidato de Nueva Alianza Pepe Villamil.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario