Reporta policía municipal de Tuxtepec, 17 robos en el último mes

-La mayoría de los hechos se han presentado en comercios del centro de la ciudad.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El comisario de la policía municipal de Tuxtepec Abimael Velasco Velasco dio a conocer que del 7 de abril al 4 de mayo, tienen reportados 17 robos a comercios, en casas-habitación, así como de vehículos.

Estos hechos se han dado más en el centro de la ciudad, a diferencia de otros meses cuando los hechos se presentaban en las colonias aledañas al caso urbano.

Especificó que anteriormente el número de este tipo de delitos era más alto, ya que en un lapso de 15 días reportaron 11 eventos, por lo que confían en que el número vaya a la baja, ya que además asignaron un equipo de motopatrulla para que haga los rondines necesarios, “los hechos, se van movimiento como se muevas los operativos policiales” puntualizó.

Dijo el comisario que estos robos se han presentado más en negocios de cadenas comerciales, pero también se han dado robos de vehículos y motos; sin embargo cuando no se denuncian y se detiene al responsable, queda como una falta administrativa, y posteriormente vuelve a cometer este delito.

Por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a denunciarlos los hechos para que se les dé un seguimiento.

